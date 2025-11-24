現地11月23日に開催されたエールディビジ第13節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオを擁するNECは、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトと敵地で対戦。４−２の勝利を飾った。この日本人対決で、２ゴールを奪う活躍を見せたのが塩貝だった。68分から途中出場を果たすと、２−２で迎えた84分に左からのクロスに反応。ヘディングシュートを叩き込んで勝ち越しゴールを奪う。さらに90＋１分にはカウンター