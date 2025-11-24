「超ゴラッソ」「すげえの決めたな」フェイエノールト相手に鮮烈２発！ 躍動した日本人ストライカーにファン驚嘆「代表行き確定やね」
現地11月23日に開催されたエールディビジ第13節で、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオを擁するNECは、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトと敵地で対戦。４−２の勝利を飾った。
この日本人対決で、２ゴールを奪う活躍を見せたのが塩貝だった。68分から途中出場を果たすと、２−２で迎えた84分に左からのクロスに反応。ヘディングシュートを叩き込んで勝ち越しゴールを奪う。
さらに90＋１分にはカウンターから佐野のパスを受け、見事なロングシュートでダメ押し弾を決めてみせた。
圧巻の２発で勝利の立役者となった日本人ストライカーに対し、SNS上では「頼もしすぎる」「なんだこのゴール」「すげえの決めたな」「代表行き確定やね」「超ゴラッソ」「フェイエノールトを破壊しとる」「バケモンすぎ」といった声が上がっている。
大活躍の塩貝は今季のゴール数を５に伸ばした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】塩貝健人が圧巻２ゴール！ 豪快ヘッド＆技ありロングシュート
