杉本哲太 俳優の杉本哲太が、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年３月13日公開）に、暗闇に生きるガンマン都丹庵士役で出演することが発表された。【写真】杉本哲太が演じる都丹庵士、キャラビジュアル大スクリーンで描かれるシリーズ史上最大の闘い【網走監獄襲撃編】、宇佐美時重、門倉利運に続き、同じく今作に欠かせない登場人物の一人である、暗闇に生きるガンマン都丹庵士役で杉本哲太の出演が