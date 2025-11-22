東京・昭島市で、車列の前で見せつけるようにウィリー走行を行うバイクがカメラに捉えられた。専門家は道路交通法に抵触する可能性を指摘している。一方、海外でもウィリー走行を行うバイクが出没。オーストラリアでは、罰金と免許停止処分になった人もいる。危険すぎるウィリー走行のバイクが出没東京・昭島市で2日午前8時頃に撮影されたのは、前輪を地面から浮かせ、後輪だけで走行するいわゆるウィリー走行の瞬間だ。当時、現場