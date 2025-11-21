²¼´Ø¤Ë¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯7·î¤«¤é»ÜÀß¤ÎºÆÊÔÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼´Ø»Ô¤Î²Ð¤Î»³¸ø±à¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»ÜÀß¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ»ÔÄ¹¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×½×¹©¼°¤Ç¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤ÎÁ°ÅÄ»ÔÄ¹¤é¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Î´°À®¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¡ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢¤â¤ß¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î±à»ù¤ª¤è¤½50¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢