２１日に行われた長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督のお別れの会には、「ミスタージャイアンツ」から世代を超えてバトンを受け継いだ球界のスーパースターたちから哀悼の言葉が届いた。「長嶋茂雄は永久に不滅だと、未来永劫（えいごう）、野球界のみならず、日本のスポーツ界においてその人柄と功績がさん然と輝き続けると確信しています」午前１０時半から始まった「関係者の部」式典で追悼の言葉を寄せたのは、米大リーグ