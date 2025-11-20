20日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比1280円高の4万9920円で取引を終えた。出来高は5万3298枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては96.06円高。 株探ニュース