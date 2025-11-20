〈「まともな人間なら来るところじゃない」まるで奴隷…高卒でアルバイトや派遣生活→お金に困って“キャバクラのボーイ”に就職した30代男性の悲哀〉から続く「病院に行くこともままならないし、まともに飯を食う時間もない」【画像】現在はキャバクラのボーイとして働く、池田さんの「1か月の家計簿」都内のキャバクラで働く34歳の池田雅司さんは、こう語る。出勤は仕事が始まる1時間前で、仕事が終わるのは午前3時。月の休み