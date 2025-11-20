台湾有事をめぐる高市早苗首相の答弁で日中間の対立が激化し、その余波が急速にエンターテインメント界へと広がっている。【写真】aespa・ニンニン、夜の大胆スイムウェアSHOT中国では日本のボーイズグループのファンミーティングが中止され、日本では中国人メンバーが所属するK-POPグループの紅白出演を阻止してほしいという請願が急増するなど、火の粉は“Kカルチャー”にまで及んでいる。11月19日、香港の『星島日報』や中国の