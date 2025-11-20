性暴力事件が後を絶たない。熊本県内の児童養護施設で起きた事件では、加害者が実刑判決を受けた後、被害を受けた女性が施設側を相手に民事訴訟を起こす事態にまで発展した。子どもを守るための場所で、一体何があったのか。ノンフィクションライターの三宅玲子さんが取材した――。（第1回／全2回）■施設幹部「性的虐待には気づかなかった」2022年4月、実刑判決が下された。被告は、児童養護施設の職員だった34歳の男性。入所し