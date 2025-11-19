KUIXが展開するExcelに特化したWEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」（スマコレ）が、株式会社キャッチネットワークに採用されました。使い慣れたExcelをそのまま活用しながら、予算管理業務における属人化の解消と作業効率化を実現できる点が最大の魅力です。 KUIX WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」 価格：要問い合わせ提供形態：クラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR