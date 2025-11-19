シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2025年11月20日から30日までの11日間、単品合計1,290円のシュークリーム5個セットを、特別価格1,180円で販売する『ブラックフライデーセット』を発売する。さらに、アプリ会員限定クーポンを利用すれば、同セットが1,170円で購入できる。※記事中の価格はいずれも税込表記。◆『ブラックフライデーセット』1,180円ビアードパパの定番商品『パイシュークリーム(カスタード)』2個と、『クッ