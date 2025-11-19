シュークリーム5個セットが最大120円引きになる『ブラックフライデーセット』、11日間限定で販売【ビアードパパ】

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2025年11月20日から30日までの11日間、単品合計1,290円のシュークリーム5個セットを、特別価格1,180円で販売する『ブラックフライデーセット』を発売する。

さらに、アプリ会員限定クーポンを利用すれば、同セットが1,170円で購入できる。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

◆『ブラックフライデーセット』1,180円

ビアードパパの定番商品『パイシュークリーム(カスタード)』2個と、『クッキーシュー(カスタード)』『パリブレスト(カスタード)』『ココナッツサブレシュー』各1個をセットにした。

単品合計価格1,290円のところ、110円引きの1,180円で提供。さらにアプリ会員限定クーポンを利用すれば、120円引きの1,170円となる。

『ブラックフライデーセット』単品合計より110円お得

【『ブラックフライデーセット』内容詳細】

◆『パイシュークリーム(カスタード)』240円

原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームのバランスが人気の秘密だという。

ビアードパパ『パイシュークリーム(カスタード)』

◆『クッキーシュー(カスタード)』260円

サクサクとしたパイシュー生地に、カリッとした食感の甘いクッキー生地をトッピングした濃厚な味わい。

ビアードパパ『クッキーシュー(カスタード)』

◆期間限定『パリブレスト(カスタード)』260円

アーモンドプードルが練りこまれたリッチな生地を使用した、リング型シュークリーム。2025年11月19日〜2026年1月5日までの期間限定商品。

ビアードパパ『パリブレスト(カスタード)』

◆2025年11月限定『ココナッツサブレシュー』290円

発売60周年を迎えた日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。ザクザク食感が楽しめるココナッツシュー生地にココナッツ香るカスタードをあわせた。2025年11月1日〜11月30日までの期間限定商品。

ビアードパパ『ココナッツサブレシュー』

日清シスコ『ココナッツサブレ』

■ビアードパパ公式サイト