シュークリーム5個セットが最大120円引きになる『ブラックフライデーセット』、11日間限定で販売【ビアードパパ】
シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2025年11月20日から30日までの11日間、単品合計1,290円のシュークリーム5個セットを、特別価格1,180円で販売する『ブラックフライデーセット』を発売する。
さらに、アプリ会員限定クーポンを利用すれば、同セットが1,170円で購入できる。
※記事中の価格はいずれも税込表記。◆『ブラックフライデーセット』1,180円
ビアードパパの定番商品『パイシュークリーム(カスタード)』2個と、『クッキーシュー(カスタード)』『パリブレスト(カスタード)』『ココナッツサブレシュー』各1個をセットにした。
単品合計価格1,290円のところ、110円引きの1,180円で提供。さらにアプリ会員限定クーポンを利用すれば、120円引きの1,170円となる。
『ブラックフライデーセット』単品合計より110円お得【『ブラックフライデーセット』内容詳細】
◆『パイシュークリーム(カスタード)』240円
原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームのバランスが人気の秘密だという。
ビアードパパ『パイシュークリーム(カスタード)』
◆『クッキーシュー(カスタード)』260円
サクサクとしたパイシュー生地に、カリッとした食感の甘いクッキー生地をトッピングした濃厚な味わい。
ビアードパパ『クッキーシュー(カスタード)』
◆期間限定『パリブレスト(カスタード)』260円
アーモンドプードルが練りこまれたリッチな生地を使用した、リング型シュークリーム。2025年11月19日〜2026年1月5日までの期間限定商品。
ビアードパパ『パリブレスト(カスタード)』
◆2025年11月限定『ココナッツサブレシュー』290円
発売60周年を迎えた日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。ザクザク食感が楽しめるココナッツシュー生地にココナッツ香るカスタードをあわせた。2025年11月1日〜11月30日までの期間限定商品。
ビアードパパ『ココナッツサブレシュー』
日清シスコ『ココナッツサブレ』