18日夜、札幌市豊平区の路上で、若い男性が何者かに腹を刺される傷害事件がありました。犯人は現在も逃走中で、警察が行方を追っています。【映像】路上で若い男性が刺される傷害事件18日午後10時20分ごろ、札幌市豊平区の住宅街の路上で、「腹部から出血している人がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、刺されたのは10〜20代くらいの若い男性で、腹から血を流した状態で路上に倒れていたということです。警