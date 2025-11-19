全国でクマの被害が相次いでいますが、いま、ＳＮＳ上ではＡＩで生成されたクマの偽動画が拡散されています。偽物と見抜くにはどうしたらいいのか、専門家に聞きました。２０２５年１１月６日、北海道日高の浦河町で撮影された映像です。口をあけながら、車に突進する大きなクマ。こちらに恐れるそぶりもみせない様子に、全国的にも話題となりました。その後、ネットで拡散されていたのが…。同じ浦河町で、車とクマが衝突したとす