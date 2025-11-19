楽天は１８日、ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した伊藤光捕手（３６）の獲得を発表した。今季の楽天はリーグで２番目に失点が多く、上位浮上へはバッテリーの強化が急務な問題でもある。現在は太田や石原、堀内ら２０代後半の中堅捕手が多く、オリックス、ＤｅＮＡと２球団を渡り歩いた伊藤の実績、経験はチームにとってプラス。ベテラン捕手の獲得は球団の強化ポイントとも合致し、伊藤は単年契約で最後