サウジアラビアのムハンマド皇太子との会談で取材に応えるトランプ大統領＝18日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、ホワイトハウスでサウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子と会談した。サウジにF35ステルス戦闘機を売却すると明言し、両国間の防衛協定で「合意した」と述べた。サウジとイスラエルの国交正常化も協議。ムハンマド氏はパレスチナ国家樹立による「2国家共存」が条件だと語っ