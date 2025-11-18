国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（３５）が１８日、気になる去就について言及した。この日は福岡県内で開催された球団納会ゴルフに参加。ラウンド後に「代理人に任せていて、いくつかあるという話は聞いています。細かい話はまだまだです」と近況を説明し、獲得に興味を示す複数球団から窓口となる代理人に連絡が入っていることを明かした。出場機会を求めて権利行使に踏み切ったベテラン