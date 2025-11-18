ヘリテージ・オークションズは、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間、幕張メッセ 国際展示場1〜6ホールにて開催する「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）に出展する。ヘリテージ・オークションズは、昨年、「東京コミコン2024」に初出展し、トレーディングカード、コミック、ビデオゲームソフト、アクション・フィギュアなど、多彩なコレクションを展示し、来場した世界中のファンから大き