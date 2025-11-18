歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示！ヘリテージ・オークションズ、「東京コミコン2025」 に出展
ヘリテージ・オークションズは、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間、幕張メッセ 国際展示場1〜6ホールにて開催する「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）に出展する。ヘリテージ・オークションズは、昨年、「東京コミコン2024」に初出展し、トレーディングカード、コミック、ビデオゲームソフト、アクション・フィギュアなど、多彩なコレクションを展示し、来場した世界中のファンから大きな注目を集めた。
そして今回、ジョニー・デップ氏、イライジャ・ウッド氏、ノーマン・リーダス氏、クリストファー・ロイド氏、クリスティーナ・リッチ氏、浅野忠信氏など、総勢24名もの豪華なセレブの参加が決定している「東京コミコン2025」では、ハリウッド映画のプロップをはじめ、ポップカルチャーとして世界的な人気を誇るポケモンカードなど、極めて希少なアイテムを中心に豪華で貴重なコレクションを展示する。
■記録的な高値で落札される可能性のある歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示
今回、ヘリテージ・オークションズのブース（E-2）では、世界的な人気を誇るポケモンカードの中でも、極めて希少なアイテムを展示する。
ポケモンカードのコレクションにおいて最高峰とされる「CGC9 ピカチュウ イラストレーター」や、絶大な人気を誇る「PSA10 リザードン 1st Edition Base Set」、初の大型公式大会で配布されたトロフィーカードの頂点「PSA9 No.1トレーナー」など、歴史的価値を持つトレーディングカードが並ぶ。
実際のカードを見ることができるまたとないこの機会に、貴重なポケモンカードと一緒に撮影できるフォトスポットも設置する。
■『スター・ウォーズ』、『マジック：ザ・ギャザリング』、『ウォーキング・デッド』の武器・小道具も
また、ポケモンカード以外にも、『スター・ウォーズ』の伝説的なカード「PSA10 ルーク・スカイウォーカー」や、『マジック：ザ・ギャザリング』を代表する「CGC8 ブラック・ロータス（アルファ版）」といった名高いコレクティブルカードのほか、『ウォーキング・デッド』の撮影で実際に使用された武器や小道具、そして、オークションで人気のビデオゲーム、アクションフィギュア、コミック、アニメセル画などを展示する。
■思わぬ高値がつく可能性も…お持ちのポップカルチャーアイテムをその場で無料査定
世界中のコレクターとつながりながら、希少価値の高いアイテムを市場に送り出し、オークション業界で躍進を続けるヘリテージ・オークションズ。
今回、「東京コミコン2025」のヘリテージ・オークションズのブースでは、トレーディングカード、ビデオゲーム、コミック、漫画、セル画の専門家が無料査定を実施する。
ブースにアイテムをお持ちいただくか、アイテムの画像（写真）を提示いただければ、その場で査定して、オークション査定額を案内する。
当日は、専門家と日本人スタッフが丁寧に対応し、オークションへの出品をご希望の場合は、その場で出品手続きおよび委託品のお預かりも可能だ。（予約不要）
ポップカルチャー分野以外のコレクターズアイテムの出品についても気軽に相談できる。
＜開催概要＞
『東京コミックコンベンション2025 』（略称：東京コミコン2025）
会 場：幕張メッセ 1〜6ホール
住 所：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
ブース番号：E-2
開催日時 ：2025年12月5日（金）11:00〜19:00
2025年12月6日（土）10:00〜19:00
2025年12月7日（日）10:00〜18:00 ※開催時間は変更となる可能性がございます。
公式サイト：https://tokyocomiccon.jp/
© 2025 Tokyo comic con All rights reserved.
『東京コミックコンベンション2025』
