在中国日本大使館は17日、現地に滞在する日本人に安全確保に努めるよう呼びかけました。日本大使館は17日、最近の日中関係を巡る当地での報道等を踏まえて改めて安全対策について案内するとして、「外出の際には不審者の接近等、周囲の状況にくれぐれも留意し、複数人で行動するなど可能な限りの安全確保に努めてください。特にお子様連れの場合には十分に対策をとるようにしてください。とりわけ、以下のような点にご留意いただく