15日、大分県日出町の住宅で母親の背中を刃物で刺し、殺人未遂の疑いで逮捕された男が、北九州市立大学の准教授だったことがわかりました。 【写真を見る】母親を刃物で刺す殺人未遂事件逮捕の男は北九州市立大学准教授大学「適切に対応したい」 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、北九州市立大学の准教授、筒井英一郎容疑者（48）です。 警察によりますと、筒井容疑者は15日午前、日出町の実家で76歳の母親の背中を刃