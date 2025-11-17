FDAが夏季に3路線を運航札幌市内にある「丘珠空港」は2025年時点では、プロペラ機による近距離路線がメインで、冬季にジェット旅客機の定期便の発着はありません。これが将来的に、変わるかもしれません。【実際の映像】迫力すごい！ 丘珠空港の伝説の「ロケットスタート」を体験（59秒）丘珠空港がこうした使われ方をしているのは、滑走路の長さが1500mしかないことが主な理由です。国土交通省北海道開発局は「現状の滑走路長