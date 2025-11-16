今井達也投手【ニューヨーク共同】米大リーグ公式サイトは、今オフにフリーエージェント（FA）など移籍市場に出る先発投手の上位5人を15日までに報じ、プロ野球西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也が3位に入った。5年連続200三振以上を奪い、パドレスからFAのシースをランキング1位、アストロズからFAの左腕バルデスを2位とし、今井は3位ながら、それ以下を引き離した「第1グループ」として複数の関係