ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回はハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」で働いてみた。（ライターみやーんZZ）フレッシュネスバーガーでスキマバイト！業務開始前にお願いされたこととは？氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回はハンバーガーチェーン店、フレッシュネスバーガーでバイト