「あれ、去年よりちょっと痩せましたね？」過日、健康診断の後、栄養士からそう指摘された。実は健康診断に向け、慌てて糖質制限をして体重を落としたのだ。その話をしたところ「肝臓が疲弊するので糖質制限はおすすめしません」と言われてしまった。酒飲みにとって、要とも言える肝臓が疲弊するだと？これは聞き捨てならんと、忙しい栄養士を獲っ捕まえ、詳しく話を聞いた。栄養士によると、糖質が足りないと肝臓は「糖新生