創立明治5年。150年以上の歴史がある名古屋市立山吹小学校。名古屋で最も古い小学校の一つですが、ここに全国から注目される「新しい教育」の形が。 【写真を見る】学校の“時間割”は自分で決める 教育関係者も注目！子どもの学ぶ意欲を伸ばす新しい教育｢YST｣ 場所も教科も自己選択 視察が殺到する名古屋の小学校 6年生の授業をよく見ると、開いている教科書が同じじゃありません。理科を勉強している子の隣は「漢字」。さらに