（資料写真）１４日午後６時５分ごろ、大磯町国府本郷のＪＲ東海道貨物線で、福岡貨物ターミナル発新座貨物ターミナル行き上り貨物列車（機関車１両、貨車２２両）が動物と衝突した。動物はタヌキとみられるという。ＪＲ東日本によると、この事故で付近を走る東海道線の上下線と湘南新宿ライン南・北行が一時運転を見合わせ、計９本が最大約３０分遅れ、約４６００人に影響した。