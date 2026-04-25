25日午後6時50分ごろ、JR東西線尼崎―加島（大阪市淀川区）間を走行していた宝塚発同志社前行き快速電車（7両編成）で異常音が確認され、緊急停車した。けが人はいなかった。宝塚発同志社前行き快速電車は福知山線にも乗り入れており、2005年4月25日、塚口―尼崎間で脱線した。JR西日本によると、運転士が異常音を確認した。電車には約200人が乗っており、東西線尼崎―京橋間の上下線で運転を見合わせた。