新幹線から数秒間だけ見える浜名湖東海道新幹線は2026年3月のダイヤ改正で、「のぞみ」の本数が1時間あたり最大13本に増えました。より利便性の増した「のぞみ」は、新横浜〜名古屋間をノンストップで運転しており、浜松〜豊橋間では最大速度の285km/hに達します。静粛性の保たれた車内では、瞬く間もなく過ぎ去る車窓に見入る乗客はさほど多くはないですが、わずか数秒の間だけ浜名湖の青い湖と太平洋が望めます。東海道新幹線