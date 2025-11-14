新大阪駅に今年も大活躍の３人組が到着した。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが現在、バンド史上最大規模となる合計５５万人を動員予定の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」を開催中。１５日〜１６日に京セラドーム大阪で公演を開催するために、１４日に大阪入りした模様だ。その写真をデイリースポーツが独占入手した。若井滉斗と藤澤涼架、そして大森元貴がそれぞれ大阪に到着した。同ツアーは先月２５日の名古