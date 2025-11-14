ＴＨＥＣＯＯが大幅に３日続伸し、年初来高値を更新した。同社は１３日取引終了後、２５年１２月期通期の単独業績予想を修正。営業損益の見通しは従来の７５００万円の黒字から１億７０００万円の黒字（前期は６８００万円の赤字）に引き上げた。 ファンビジネスプラットフォーム事業で、販売に占める利益率の高いサービスの比率が高まったことに加え、ファンビジネスプラットフォーム事業及びデジタルマ