ニューストップ > グルメニュース > 原材料表示には「松茸」書いてあるのに「松茸風ご飯」に入っていたも… おもしろネタ トレンド 注目のグルメ Jタウンネット 原材料表示には「松茸」書いてあるのに「松茸風ご飯」に入っていたものは 2025年11月14日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 激安スーパー「玉出」の「松茸風ご飯」を筆者が実食した 原材料には「松茸」の文字があるが、細かいキノコの破片ばかりだったそう たまに大きなキノコもあったが、松茸らしきものは「1切れのみ」だった 記事を読む おすすめ記事 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 小田急ロマンスカーで寝過ごし「町田で降りるはずが…」 ドアが閉まり絶望、次の駅はまさかの……ある男性の思い出 2025年11月12日 11時40分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 「第76回 NHK紅白歌合戦」出場歌手を発表！ HANA、＆TEAMらが初出場 2025年11月14日 12時35分