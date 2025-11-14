＜連載＞スーパー玉出「激安メシ」の世界

文・写真 Met

【松茸風ご飯】



大阪でよく見かける激安スーパー「玉出」。1円セールなどでおなじみですが、値段だけでなく個性的な品揃えにも一見の価値アリ。

そんな「玉出」のお惣菜コーナーを筆者が物色し、実際に食べてレビューします！

今回見つけてきたのは「松茸風ご飯」（税込235円）。ということはホンモノの「松茸ご飯」ではない......？

こうなると「秋 味覚」というシールも悪質に見えてきますが、原材料には間違いなく「松茸」の文字が。期待しつつ、早速食べてみましょう。

まず見つけたのは...

まず最初に目に入ったのは、大きなしめじ。ご飯と一緒にいただきます。

ほんのりと醤油で味付けされている、優しい味のキノコご飯です。

お次は舞茸。こちらはキノコらしい味がガツンときます。

出汁として、ご飯の味にもかなり影響しているんじゃないでしょうか。

ご飯の中に紛れているのは、基本的に細かいキノコの破片ばかり。

しかし食べ進めていると、たまに大きなキノコが発掘できます。

宝探しのような感覚で、なかなか楽しくなってきました。

......ところで松茸は？

まるでキノコ狩りのように...

「やはり松茸はないのか......」。そう思った矢先、ご飯からわずかに頭を出した薄切りのキノコを発見。これはまさか！？

これは松茸......でしょうか？ 椎茸のようにも見えますが、食べてみるとしっかりした歯応え。

確証はありませんが、せっかくなので松茸だと思って美味しくいただきました！



ということで今回はスーパー玉出の「松茸風ご飯」を紹介しました。

結局、松茸らしきキノコはあの1切れのみ。とはいえ、そもそも「松茸"風"」ということで1切れあっただけでも運が良かったのかもしれません。

キノコ狩りさながらに秋を堪能できました。気になった方は、ぜひスーパー玉出へ探しに行ってみてください！