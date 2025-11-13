北海道・東北地方でクマによる人身被害が過去最悪のペースで発生していることを受け、知事会がクマ対策などの支援強化を国に求めました。（秋田県神部秀行副知事）「これまでも国からも様々な支援をいただいているが、緊急事態・非常事態と思っているので、支援の拡充をお願いしたい」北海道と東北地方の知事会が国に提出したのは、クマの管理や支援強化に関する要望書です。クマによる人身被害の大半が人の生活圏で発生し