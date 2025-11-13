岐阜県内で出没が相次いでいるツキノワグマに対し、県はドローンを使い、人の生活圏から追い払う取り組みを１４日から始める。初回は目撃情報があった飛騨市古川町内で実施するが、ドローンの使用台数や飛行ルートなど詳細な計画は地元関係者と調整して決定する。県環境生活政策課によると、９日時点で県内のクマの出没件数が８８６件と、前年度の６７４件をすでに上回っている。人身被害も同年度をすでに上回る４件となってお