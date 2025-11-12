記者「こちらの移民署の施設に少女の母親は今、収容されているということです」少女を置き去りにした母親は一度、母国のタイへ戻り、その後はシンガポールへ行きましたが、親族によるとシンガポールではあまり稼げず、次に台湾へ向かったということです。母親は10月に売春行為に関わったとして台湾当局に拘束。現在は不法滞在の疑いで移民署の施設に収容されています。また、きのうからタイ警察の幹部らが日本を訪れていて、午前中