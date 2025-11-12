東証ＲＥＩＴ指数は３日続伸。この日は２０２０台まで上昇し２２年９月以来、３年２カ月ぶりの高値圏に上昇した。東証に上場するＲＥＩＴの平均分配金利回りは４．５％近い水準にあり、再評価機運が膨らんでいる。堅調なオフィス需要を背景に都心の空室率は低下基調となっていることも追い風だ。日本ビルファンド投資法人や森ヒルズリート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人などが堅調で、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ東証