オーハシテクニカが大幅反発している。１１日の取引終了後に、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。また、同時に発表した９月中間期連結決算が営業利益１１億２２００万円（前年同期比２７．６％増）と大幅増益となり、これらを好感した買いが入っている。 国内での商用車・乗用車メーカーの減産や中国での主要得意先の減産継続などに加え、為替の円高による影響もあって売上高は