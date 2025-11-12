オーハシテクニカ<7628.T>が大幅反発している。１１日の取引終了後に、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。また、同時に発表した９月中間期連結決算が営業利益１１億２２００万円（前年同期比２７．６％増）と大幅増益となり、これらを好感した買いが入っている。



国内での商用車・乗用車メーカーの減産や中国での主要得意先の減産継続などに加え、為替の円高による影響もあって売上高は１９９億６７００万円（前年同期比１．８％減）となったが、価格改定や製造部門の生産性向上による売上総利益率の改善に加え、海外での販管費減少が寄与し大幅増益となった。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３９５億円（前期比１．３％減）、営業利益１９億５０００万円（同９．４％増）の従来見通しを据え置いている。



あわせて、自社株３０万株（消却前発行済み株数の２．２７％）を１１月２８日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は１２８９万９６０株となる。



出所：MINKABU PRESS