午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９６、値下がり銘柄数は９６１、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に空運、建設、医薬品、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、海運、陸運など。 出所：MINKABU PRESS