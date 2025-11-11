ピーエス・コンストラクションが後場に急伸し、１９９５年以来の高値圏に浮上した。同社は１１日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表とともに、通期の業績予想を見直し、最終利益予想を６２億円から７９億円（前期比３．９％減）に引き上げた。期末配当予想も増額修正しており、評価された。 今期の売上高予想は１４２０億円から１４６０億円（同７．６％増）に上方修正した。手