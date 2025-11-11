ピーエス・コンストラクション<1871.T>が後場に急伸し、１９９５年以来の高値圏に浮上した。同社は１１日午後２時、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表とともに、通期の業績予想を見直し、最終利益予想を６２億円から７９億円（前期比３．９％減）に引き上げた。期末配当予想も増額修正しており、評価された。



今期の売上高予想は１４２０億円から１４６０億円（同７．６％増）に上方修正した。手持ち工事の進捗や設計変更の獲得が寄与。土木事業で原価改善効果も出て、業績予想に反映した。期末配当予想は従来の見通しから２２円増額の６２円に見直した。年間配当予想は１０２円（前期比３０円増配）となる。９月中間期の売上高は７３０億５１００万円（前年同期比１２．６％増）、最終利益は４３億６３００万円（同１６．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS