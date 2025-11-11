学校側に高額の支払い命令が下された理由は？（buritora / PIXTA）弁護士JPニュース

小中学校の女性教諭が解雇 学校側「約1015万円払え」との判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小学校で、育児休業の延長を求める女児を学校が突如、解雇を通告した
  • 女児は提訴したが、裁判所は「解雇は違法だ」との判決を出した
  • 裁判所は女児の勝訴となり、学校に「約1015万円払え」と命じた
