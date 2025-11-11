インタートレードは反落。１０日取引終了後、２５年９月期連結業績予想について売上高を２１億６０００万円から１８億３６００万円（前の期比０．７％減）へ、最終損益を１０００万円の黒字から１億４５００万円の赤字（前の期９７００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。持ち分法適用関連会社デジタルアセットマーケッツが展開しているＷＥＢ３関連事業で計画に遅れが生じたことが主な要因。これが嫌気さ