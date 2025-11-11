カブスなどで通算１０５勝をマークしたカイル・ヘンドリックス投手が現役を引退する、とシカゴ・サンタイムズ紙のマディ・リー記者が１１日（日本時間１２日）、自身のＸ（旧ツイッター）で伝えた。３５歳の右腕は２０１６年カブスで１６勝８敗、ナ・リーグの最優秀防御率２・１３をマーク。ポストシーズンでも好投し、チームの１０８年ぶりのワールドシリーズ優勝に貢献した。その後も計３度の２けた勝利を挙げた。今季はエ