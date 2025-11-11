10日午前7時30分ごろ、蔚山市南区（ウルサンシ・ナムグ）の蔚山火力発電所前道路。大型クレーンのブーム（クレーンのアーム）、車輪、バランスウェイトなどを積んだトレーラー十数台が、発電所へ入るために列に並んでいた。これらの機材は発電所内で組み立てられ、救助作業に使用される。警察が周辺を統制する中、切断用のガス燃料となる水素・窒素のボンベを積んだトラックも次々と発電所内へ入っていった。あるトレーラーの運転