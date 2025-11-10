デザイン刷新＆超多彩なパワトレ設定…トヨタは2025年11月10日、タイで開催された新車発表イベントにおいて、新型「ハイラックス」を世界初公開しました。SNSなどにはさっそく様々なコメントが寄せられています。フルモデルチェンジしたトヨタ「ハイラックス」【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型ハイラックス」の全貌です！ 画像で見る（30枚以上）ハイラックスは1968年に登場したミディアムサイズのピックアップト