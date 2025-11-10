オーランド・マジック vs ボストン・セルティックス日付：2025年11月10日（月）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 107 - 111 ボストン・セルティックス NBAのオーランド・マジック対ボストン・セルティックスがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし33-30で終了する。第2クォ&#1