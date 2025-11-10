東洋水産に注目したい。同社は即席麺大手で、特に米国やメキシコで高シェアを誇る。１０月３１日には２６年３月期の連結営業利益を従来予想の７６０億円から８００億円（前期比４．６％増）へ増額修正した。海外即席麺事業での原材料費などのコスト低減が収益を押し上げる見通しだ。海外を中心に即席麺事業の成長性は高く、市場には２７年３月期の同利益は８３０億円前後と連続最高益を予想する見方が出ている。 同社は２８